Keine Punkte

Am vergangenen Wochenende gab es nur zwei Begegnungen. Die Spiele der SG Kevelaer-Weeze der männlichen U16 mussten aufgrund von schulischen Veranstaltungen abgesagt werden. Diese Spiele sind neu angesetzt am 14.12.2024.

So starteten die Mädchen der U18 am Sonntag in Duisburg-Baerl gegen den Moerser SC.

Der Beginn des ersten Satzes war sehr unglücklich. Starke Aufschläge von Moers ließen kein Spiel zustande kommen. Auch begünstigt durch die sehr kleine Halle, gingen viele Bälle direkt an die Decke. Erst nach dem Stand von 0:15 konnte der KSV die ersten Punkte sammeln. Nun war es ein ausgeglichenes Spiel. Es gab einige schöne Ballwechsel zu sehen. Der anfängliche Rückstand konnte aber nicht mehr aufgeholt werden und so ging Satz eins mit 25:10 an den MSC.

Der zweite Satz begann dann mit umgekehrten Vorzeichen. Mariam Kurshhalidze konnte direkt 12 Aufschläge ins Feld der Moerser Mädchen schlagen. Die 12:0 Führung ließ Hoffnung aufkommen. Aber auch Moers konnte wieder mit Aufschlägen kontern und drehte einen 4:14 Rückstand in eine 22:14 Führung. Der KSV konnte noch bisschen Ergebniskorrektur betreiben, aber am Ende stand die 18:25 Niederlage fest.

Mit 0:2 verloren die KSV Mädchen. Trainer Peter Herbe war aber trotzdem mit der gezeigten Leistung zufrieden.

Zum Einsatz kamen: Izel Helisch, Lioba Hutz, Mariam Kurshhalidze, Hannah Prüßing-Ordoñez, Milla Braunschweig, Mila Ermers und Mara Selders.

In der Regionalliga unterliegt der Kevelaerer SV dem Telekom Post SV Bielefeld mit 0:3.

Im letzten Spiel der Hinrunde musste der Kevelaerer SV eine 0:3-Niederlage (20:25, 21:25, 21:25) gegen den Telekom Post SV Bielefeld hinnehmen.

Trotz der Niederlage beendet der KSV die Hinrunde auf Platz 8, zwei Punkte vor dem ersten Abstiegsplatz. Vor der Begegnung lagen die Bielefelder mit einem Punkt Vorsprung auf den KSV knapp vor den Gastgebern. Als etabliertes Team in der Regionalliga trugen sie die Favoritenrolle, und diese bestätigten sie auch in der Partie.

Trotz einer beeindruckenden Kulisse mit einer sehr gut gefüllten Halle und lautstarker Unterstützung der Kevelaerer Fans ließ sich Bielefeld nicht aus der Ruhe bringen. Die Gäste spielten konsequent ihr Spiel und nutzten die Schwächen des KSV gezielt aus. Kevelaer kämpfte, blieb aber hinter den Erwartungen.

Vor dem Spiel mussten Robin Broeckmann aus beruflichen Gründen und Dominik Booms aus gesundheitlichen Gründen absagen. Dafür konnte der Kevelaerer SV den Kader mit Spielern aus der zweiten Mannschaft auffüllen, die als Tabellenführer der Landesliga ein spielfreies Wochenende hatten.

In allen drei Sätzen konnte der KSV phasenweise mithalten, schaffte es aber nicht, die entscheidenden Punkte für sich zu entscheiden. Besonders der gegnerische Block und mangelnde Durchschlagskraft im Angriff verhinderten, dass die Mannschaft ihre Stärken ausspielen konnte.

Auf beiden Seiten wurde der Zuspieler zum MVP gewählt. Beim Kevelaerer SV sicherte sich Kapitän Marcel Thyssen die Auszeichnung.

Mit 15 Punkten schließt der KSV die Hinrunde auf Tabellenplatz 8 ab – ein Ergebnis, das den Verbleib in der Liga aktuell sichert, aber wenig Spielraum lässt.

Der Abstiegskampf bleibt eng, und die Rückrunde wird entscheidend sein. Das erste Rückrundenspiel und letzte Spiel des Jahres findet am 14. Dezember 2024 um 17:30 Uhr in der heimischen Halle gegen den PTSV Aachen II statt.

Gegen einen direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt hofft der KSV sich von der besten Seite zeigen zu können. Nach drei Niederlagen am Stück wird ein Sieg dringen benötigt.

Die Mannschaft hofft dabei auch wieder auf die stimmungsvolle Unterstützung ihrer Fans bauen zu können.

Für den KSV spielten: Alessandro Nobbers, Luca Tönnißen, Marcel Thyssen, Robin Verhoeven, Ben Köllner, Marc Ophey, Christian Neuendorf, Raphael Giesen, Joel Peter, Mirko Novak und Lennart Moormann.