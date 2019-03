„American Dream made in Kevelaer“ – auf diese kurze Formel lässt sich im Grunde das bisheriges Leben und der in die Selbstständigkeit von Nataliya Okraczka bringen. Ohne ein Wort Deutsch zu können, kam sie am Niederrhein an und mittlerweile steht sie stolz in ihrem eigenen Friseur-Salon.

Mit dem Wunsch nach einer besseren Lebensperspektive für sich und ihren Sohn trat sie 2006 den Weg aus der Ukraine nach Deutschland an, wo sie bisher in der Nähe von Lemberg lebte.

Trotz anfänglicher....