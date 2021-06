Keine Corona-Neuinfektionen im Kreis Kleve

Am heutigen Montag, 28. Juni 2021, meldet das Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) um 0.00 Uhr insgesamt 11.364 bestätigte Corona-Infektionen im Kreis Kleve. Aufgrund weiterer Überprüfungen und Bereinigungen der Datensätze im Gesundheitsamt ist dies 1 Fall weniger als am gestrigen Sonntag. Es gibt seit Sonntag keine neuen gemeldeten Coronafälle.

Es müssen noch 9 Datensätze bei den kommunalen Zahlen korrigiert werden. Dies führt dazu, dass die Summe der einzelnen kommunalen Zahlen heute eine Gesamtzahl von 11.373 ergibt (9 mehr als die aktuelle LZG-Gesamtzahl). In den kommenden Tagen finden im Gesundheitsamt des Kreises Kleve weitere Überprüfungen und gegebenenfalls Korrekturen der Datensätze statt. Die Zahlen werden voraussichtlich in ein paar Tagen wieder übereinstimmen.

Übersicht der Indexfälle:

469 in Bedburg-Hau, 1.306 in Emmerich am Rhein, 1.492 in Geldern, 1.091 in Goch, 430 in Issum, 383 in Kalkar, 357 in Kerken, 1.035 in der Wallfahrtsstadt Kevelaer, 1.840 in Kleve, 470 in Kranenburg, 696 in Rees, 168 in Rheurdt, 637 in Straelen, 189 in Uedem, 272 in Wachtendonk und 538 in Weeze. Es befinden sich derzeit keine neuen Indexfälle in Bearbeitung.

Von den insgesamt 11.364 bestätigten Corona-Fällen (LZG) gelten 11.143 als genesen; 188 Personen sind verstorben. Im Kreisgebiet befindet sich aktuell 1 Person im Krankenhaus.

7-Tage-Inzidenz

Die für heute um 0.00 Uhr vom Landeszentrum Gesundheit NRW (LZG) ermittelte 7-Tage-Inzidenz im Kreis Kleve liegt bei 7,4.

Der Verlauf der 7-Tages-Inzidenz ist Grundlage für Einschränkungen und Lockerungen im Rahmen der „Corona-Notbremse“ des Bundes sowie der Corona-Schutzverordnung NRW. Das Land NRW stellt fest, ob diese Grenzwerte überschritten worden sind, indem es den Kreis Kleve in der Tabelle „Inzidenzstufen der Kreise und kreisfreien Städte“ einer bestimmten Inzidenzstufe zuordnet (https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw). Grundlage dafür sind ausschließlich die vom Robert-Koch-Institut (RKI) veröffentlichten Inzidenzwerte.

Dies sind die jüngsten 7-Tage-Inzidenzen im Kreis Kleve laut RKI-Tabelle:

Mo., 28.06. – 7,4

So, 27.06. – 7,7*

Sa, 26.06. – 7,0

Fr., 25.06. – 6,7

Do., 24.06. – 6,7

Mi., 23.06. – 5,8

Di, 22.06. – 6,4

Mo., 21.06. – 7,0

Die Inzidenzwerte von Sonn- und Feiertagen (siehe Markierung mit *) sind für Lockerungen im Zuge der „Corona-Notbremse“ und der Corona-Schutzverordnung NRW nicht relevant.

Aktuell befinden sich insgesamt 207 Personen in häuslicher Quarantäne.

Aktuelle Zahlen zu Corona-Schutzimpfungen

Seit dem 8. Februar 2021 laufen im Impfzentrum des Kreises Kleve am Standort Kalkar und seit dem 31. März auch in Geldern die Corona-Schutzimpfungen. Mittlerweile erfolgen dort sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen – bis zum 27. Juni insgesamt 137.332 (bis zum 21. Juni waren es 131.846).

Außerhalb des Impfzentrums impfen seit Ende Dezember mobile Teams in unterschiedlichen Einrichtungen sowie die Kliniken im Kreisgebiet ihre eigenen Mitarbeiter*innen. Dort wurden bislang zusammen 35.892 Impfungen vorgenommen.

Zudem impfen seit Anfang April die Hausärzt*innen ihre Patient*innen in ihren Praxen. Insgesamt meldet die Kassenärztliche Vereinigung, dass es dort bislang 88.753 Erst- und Zweitimpfungen gab (Stand: 25. Juni – bis zum 21. Juni waren es 81.286).

Somit wurden bis zum 27. Juni im Kreis Kleve insgesamt 261.977 Impfdosen als verimpft gemeldet (bis zum 21. Juni waren es 248.462).