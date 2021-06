Kein regulärer Ferienspaß in Kevelaer

Die Zeichen stehen derzeit auch im Kreis Kleve auf Corona-Lockerungen. Dennoch ist es in diesem Sommer 2021 noch nicht möglich, den gewohnten Ferienspaß mit mehr als 100 Kindern in der Wallfahrtsstadt durchzuführen. Die Verantwortlichen haben sich aber entschieden, für Kinder, die dringend eine Betreuung benötigen, ein Ersatzprogramm unter Beachtung der dann aktuellen Schutzverordnungen in Kleingruppen in der Mensa und im Jugendzentrum Kompass anzubieten.

In der Woche vom 5. Juli bis 9. Juli gibt es ein Angebot für Kinder aus dem 1. und 2. Schuljahr. In der Woche vom 12. Juli bis 16. Juli gilt das Angebot für Kinder aus dem 3. und 4. Schuljahr. Das Programm findet jeweils Montag bis Freitag von 9 bis 16 Uhr statt. Der Elternbeitrag liegt bei 20 Euro, Geschwister zahlen 10 Euro. Das Angebot richtet sich nur an Kinder, die nicht im Offenen Ganztag angemeldet sind.

Anmeldungen bis 17. Juni möglich

Anmeldungen sind bis zum 17. Juni per E-Mail an kompass@schulen-kevelaer.de mit Angabe von Namen, Anschrift, Schule, Klasse und Geburtsdatum möglich. Bei mehr als 35 Kindern pro Gruppe entscheidet das Alter der Kinder und nicht die Reihenfolge der Anmeldungen.

Weitere Informationen bekommen die Teilnehmenden per E-Mail. Bei Fragen können sich Interessierte unter Tel. 02832-951710 beim Mittagstreff/Kompass an Frau van Rickeln/Herrn van Elten wenden.