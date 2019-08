Bundesweit fehlt es an Nachwuchs im Lehrerberuf. Besonders an Grundschulen fehlt schon jetzt Lehrpersonal. Wie ist die Lage in Kevelaer zu Beginn des neuen Schuljahres? Das Kevelaerer Blatt hat sich in Bezug auf die Lage an den Grundschulen in Kevelaer umgehört.