Kein Karnevalszug in Winnekendonk

In seiner Sitzung am 9. Dezember 2021 hat das Präsidium der Geselligen Vereine Winnekendonk e.V. nach eingehenden Beratungen beschlossen, dass es in der aktuellen Karnevalssession keine Kappensitzung und keinen Kinder-Karnevalszug geben wird. Das gaben die Verantwortlichen nun bekannt.

„Die Durchführung von Saalveranstaltungen wird unter den Corona-Bedingungen mit der neuen Omikron-Variante ein immer größeres Risiko. Als Veranstalter müssen wir den ganzen Abend über dafür sorgen, dass eine genaue Kontrolle des Immunisierungsstatus erfolgt“, heißt es in einer entsprechenden Mitteilung des Präsidiums. Wahrscheinlich hätte man sogar auf eine 2G+-Regel, also geimpft / genesen plus aktueller Bürgertest bestehen müssen, heißt es.

Frühzeitige Entscheidung

Momentan sei in der Gesellschaft und auch im privaten Umfeld spürbar, dass Veranstaltungen abgesagt werden oder keinen großen Anklang finden würden. „Wenn man dann noch weiß, dass es Jahr für Jahr sehr schwierig ist, das Bühnenprogramm zu koordinieren und willige Akteure zu finden, denen man gegebenenfalls pandemiebedingt kurzfristig absagen müsste, nachdem sie sich lange auf den Auftritt vorbereitet haben, wird hoffentlich klar, dass aus Sicht des Präsidiums die Kappensitzung 2022 nicht stattfinden kann.“

Im Gegensatz zur Kappensitzung sei der Kinder-Karnevalszug zwar eine gesellige Veranstaltung im Freien, bei der aber auch „Alkohol in den entsprechenden Altersklassen keine unwesentliche Rolle spielt.“ Wenn man die Regeln auf den aktuell stattfindenden Weihnachtsmärkten zugrunde legen würde, müsste man eine 2G-Kontrolle durchführen und die Maskenpflicht verpflichtend einführen, teilen die Verantwortlichen mit. „Für uns als Veranstalter ist eine solche Kontrolle bzw. Beaufsichtigung nicht durchführbar, eine unter Vertrag zu nehmende Security in sinnvollem Umfang wäre zu teuer. Daher haben wir uns entschieden, den Kinder-Karnevalszug 2022 nicht durchzuführen.“

Weitere Aktionen unklar

Alle weiteren karnevalistischen Veranstaltungen im Dorf sind nicht Veranstaltungen der Geselligen Vereine e.V., sondern Privatveranstaltungen. Daher könne keine Aussage getroffen werden, ob und wie etwaige andere Veranstaltungen durchgeführt oder abgesagt werden.

Die Absage sei keine leichte, mit Blick auf die aktuelle Corona-Situation aber eine wichtige Entscheidung gewesen: „Wir finden es selbst traurig und schade, dass wir aktuell nicht zu der unbeschwerten Durchführung der für unser Dorf so schönen und wichtigen Veranstaltungen zurückkehren können.”