Kein Heißluft-Ballon-Festival 2025

Nun wird sichtbar, wo die Politik den Rotstift angesetzt hat – zumindest im Bereich der städtischen Events. In anderen Bereichen des öffentlichen Lebens, die in einem städtischen Haushalt zumeist unter den Begriff der „freiwilligen Leistungen“ fallen, wird der Rotstift erst später seine Signalfarbe zeigen.

Welche Auswirkungen das haben wird auf das Image und die früher so vielbeschworene „Unverwechselbarkeit“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer, wird sich wohl erst später zeigen.

Konkret wird es aber schon jetzt: Jahr für Jahr plane das Kevelaer Marketing zahlreiche kleine und große Events für Kevelaerer und Besucher der Wallfahrtsstadt, umreißt das Kevelaer Marketing einen Teil seiner Aufgaben. Die angespannte Haushaltslage – und die lange Diskussion in der Politik über die Maßnahmen, Anm.d.Red. – habe hier eine lange Zeit keine Jahresplanung für 2025 zugelassen und die Organisation zahlreicher Events stand still.

Kürzungen im Haushalt

„Mit dem Beschluss der Fraktionen, eine zehnprozentige Kürzung auf zahlreiche Aktionen und Veranstaltungen vorzunehmen, ist eine Organisation aller Großveranstaltungen im Rahmen der letzten Jahre nicht möglich“, erklärt man im Kevelaer Marketing.

Zwar sollten die beiden großen Events „Kevelaer im Licht“ und „Kevelaerer Krippenmarkt“ in diesem Jahr stattfinden, für das „Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival“ werde das Budget jedoch nicht reichen.

Dennoch sollen die Heißluft-Ballone am Kevelaerer Himmel im Sommer nicht fehlen.

„Wir haben uns deutlich gegen eine gekürzte Form des Festivals entschieden. Das Event ist in den vergangenen Jahren gewachsen und hat tausende Besucher in die Stadt und den Solegarten St. Jakob gelockt. Eine ‚kleine‘ Version der Veranstaltung mit dem Verzicht auf wesentliche Bestandteile würde diesem Event nicht guttun und mehr wäre mit dem vorhandenen Budget nicht realisierbar. Dennoch wollen wir am ursprünglichen Festivalwochenende, dem 11. bis 13. Juli 2025, ca. 20 Ballone in den Himmel aufsteigen lassen und den Kevelaerern ein buntes Bild am Himmel bieten. Im nächsten Jahr wird es dann wieder ein großes Festival geben, das dann im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet“, sagt Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.

Keine Bühne, keine Buden, keine Ballone am Boden

Klingt ein wenig nach der Quadratur des Ballons, pardon, Kreises: Eine kleine Version des Festivals würde dem Event nicht guttun, also machen wir eine ,ganz kleine‘. Keine Bühne, keine Buden, keine Ballone am Boden.

Insider befürchten unterdessen, ein nur alle zwei Jahre veranstaltetes Festival würde zwar nicht gleich in Vergessenheit geraten, könnte aber deutlich an Bedeutung für ,Ballöner‘ und Besucher verlieren. Ein ernster Image-Schaden für die Stadt?

Die Luftfahrer jedenfalls wollen weiter gerne kommen: „Ich freue mich, dass wir, trotz der schwierigen Haushaltslage, eine gute Lösung gefunden haben, den ‚Aufsteiger‘ und weitere Ballone in Kevelaer starten zu lassen. Für viele Piloten, mich eingeschlossen, gehört der Termin in Kevelaer fest in den Jahresplan“, sagt Michael Krämer, Partner des Events und Ballonpilot.

Auf der Wiese gegenüber des Solegartens St. Jakob werden – gutes Ballonwetter vorausgesetzt – am Freitag, 11. Juli, um ca. 20 Uhr und am 12. und 13. Juli um ca. 5.30 und 20 Uhr Ballonstarts geplant. Eine Zuschauerfläche soll es geben, aber das Rahmenprogramm pausiert in diesem Jahr.

Zwei-Jahres-Rhythmus für Großevents

Die Haushaltslage werde auch in den kommenden Jahren angespannt bleiben, weshalb sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer dafür ausgesprochen habe, bestimmte Events nur noch im Wechsel stattfinden zu lassen.

„Die beiden Events ‚Kevelaer im Licht‘ und ‚Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival‘ werden wir zukünftig im Zwei-Jahres-Rhythmus abwechselnd stattfinden lassen. In diesem Jahr können Kevelaerer und Besucher sich auf ein aufwendig organisiertes Event mit zahlreichen Illuminationen und Aktionen bei ‚Kevelaer im Licht‘ am 21. und 22. März freuen. In 2026 findet dann das ‚Kevelaerer Heißluft-Ballon-Festival‘ in gewohnter Form statt“ sagt Lisa Verhoeven, Bereichsleiterin Events.

„Der ‚Kevelaerer Krippenmarkt‘ wird jährlich in seiner gewohnten Laufzeit stattfinden, da dieser für die Einzelhändler unverzichtbar ist und für hohe Frequenzen in der Innenstadt sorgt“, betont Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin Kevelaer Marketing.