Silvia Weyers, Günther Fleischer und Klaus Glücks stehen gemeinsam in der „Kevelaerer Tafel“ für Lebensmittel an. Frisches Gemüse, Brot, Salat wandern in die Taschen der drei Kevelaerer, die die Hilfe der „Tafel“ alle drei gerne in Anspruch nehmen. Dass Silvia Weyers überhaupt den Weg nach Kevelaer fand, das „verdanke ich meinem Mann“, scherzt die gebürtige Viersenerin. Vor 25 Jahren heiratete…