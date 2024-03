Kein Beinbruch für die Trainerin

Nachdem der Aufstieg in die Regionalliga feststeht, konnte die erste Herren-Mannschaft von Trainerin Heike Thyssen gelassen in das Heimspiel gegen den VV Humann Essen IV gehen.

Krankheitsbedingt musste sie auf Sebastian Derrix verzichten. Dafür ergänzten Marco Bergers und Janik Janßen aus der zweiten Mannschaft den Kader.

Auch für Essen ging es im letzten Spiel um nichts mehr. Den Zuschauern in der Dreifachhalle wurde trotzdem ein interessantes Match geboten.

Heike Thyssen rotierte in dem Spiel sehr viel und setzte den gesamten Kader ein. Nach jeweils engem Spielverlauf konnte sich der KSV in den Sätzen eins und zwei mit 28:26 und 26:24 durchsetzen.

Auch der dritte Satz war eng, doch konnte hier Essen mit 26:24 den Satzerfolg für sich verbuchen. Essen hatte, nach ebenfalls einigen Wechseln, seine Formation gefunden.

Der KSV wechselte eifrig weiter. Das war eventuell ein Grund dafür, dass das Spiel nun besser für den VV Humann Essen lief. Im vierten Satz lief Kevelaer von Beginn an einem Rückstand hinterher.

Essen schaffte mit 25:20 den 2:2 Satzausgleich. Der KSV spielte jetzt nur noch mit und ließ die letzte Konsequenz vermissen. Mit 15:7 geht auch der finale Satz an Essen.

Damit muss der KSV zum Ende der Saison doch noch die zweite Niederlage hinnehmen. Für Heike Thyssen ist das aber kein Beinbruch.

Die Konzentration liegt jetzt auf dem Bezirkspokalfinale am 28.04.2024, wo es im Halbfinale gegen den Bezirksligisten von der Holzheimer SG II geht.

In einem möglichen Finale warten dann entweder der Moerser SC, Aufsteiger in die 3.Liga, oder Eintracht Spontent, Aufsteiger in die Oberliga.

Für die Herren vom Kevelaerer SV waren aktiv: Marco Bergers, Dominik Booms, Jan Broeckmann, Robin Broeckmann, Janik Janßen, Stefan Kannenberg, Alessandro Nobbers, Mirko Novak, Marc Ophey, Marcel Thyssen, Luca Tönnißen und Robin Verhoeven.

Besser lief es für die Kevelaerer Damen. Mit einem ungefährdeten 3:0 Erfolg gegen den SV Veert hat die Damen-Mannschaft des Kevelaerer SV ihre Saison auf dem dritten Tabellenplatz der Bezirksklasse beendet.

In den Sätzen eins und drei konnte die Mannschaft von Trainer Alessandro Nobbers voll überzeugen und zeigte druckvolle Aufschläge und eine gute Annahme und Abwehr.

Im zweiten Satz ließ man Veert insgesamt auf 21 Punkte kommen. Es waren in dieser Phase aber zumeist eigene Fehler, welche es dem SV einfach machte, Anschluss zu halten.

Beim KSV konnte alle Spielerinnen eingesetzt werden. Dabei zeigten auch die gerade mal 13- beziehungsweise 14-jährigen Spielerinnen Hannah Prüßing-Ordoñez und Mariam Kurshhalidze eine sehr gute Leistung.

Für die Damen des Kevelaerer SV standen Gainna van Husen, Felina Backes, Jil Wassen, Isabelle Boßer, Mariam Kurshhalidze, Hannah Prüßing-Ordoñez, Lena-Marie Baßin und Jaqueline Keurhorst auf dem Feld.

Ergebnisse

Volleyball-Oberliga Männer: Kevelaerer SV – VV Humann Essen IV 2:3 (28:26 26:24 24:26 20:25 7:15)

Volleyball-Bezirksklasse Frauen: Kevelaerer SV – SV Veert 3:0 (25:8 25:21 25:11)