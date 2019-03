Keckfoars in den Startlöchern

Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung des Tennsiclubs Keckfoars Kervenheim konnten alle zur Wahl stehenden Posten neu besetzt werden. Es fand ein kreativer Austausch zwischen den Mitgliedern statt. Alle waren sich einig: In Kervenheim soll noch sehr lange Tennis gespielt werden. Dies ist möglich, wenn alle Mitglieder mitwirken und sie auch in Zukunft immer wieder Menschen für den Tennissport begeistern können.

Wer Lust hat, in familiärer Runde, auf einer Anlage im Grünen Tennis zu spielen, kann sich unter E-Mail tck-kervenheim@gmx.de näher erkundigen.

Tennsiclubs Keckfoars startet traditionell sehr früh in die Sommersaison. Die Platzaufbereitung ist bereits abgeschlossen und die Plätze leuchten schon wieder ziegelrot. Am Samstag, 6. April, um 11 Uhr werden die Plätze eröffnet. Wer Lust hat, kann ein Kuddel-Muddel-Turnier mitspielen oder einfach so ein paar Bälle schlagen.

Foto: privat