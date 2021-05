KBV wirbt für ihre Version zur Umgestaltung

Die Kevelaerer Bürgervereinigung (KBV) erhält für ihre Version zur Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes nach eigenen Angaben „große Zustimmung“. Die Partei hatte im Nachgang zum städtebaulichen Realisierungswettbewerb eine von den Siegerentwürfen stark abweichende Ansicht des Platzes veröffentlicht (das KB berichtete). „Viele Bürger können nicht nachvollziehen, dass für „so ein bisschen Veränderung“ derart viel Geld ausgegeben wird“, heißt es nun in einer Pressemitteilung der KBV.

Eine Neugestaltung werde für mehrere Generationen bestehen bleiben. „In zehn bis 20 Jahren wird die Welt auch in Kevelaer aufgrund eines verstärkten Umweltbewusstseins, eines anderen Freizeitverhaltens und veränderter Mobilität anders aussehen“, stellt die Partei fest.

Hierzu passe die Aussage von Jürgen Block, Geschäftsführer der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland e.V. (BCSD), die er in seinem Vortrag „Die Agenda des Stadtmarketings bis 2030“ in einer Zoom-Konferenz des Netzwerk Innenstadt NRW, bei der auch die Wallfahrtsstadt Kevelaer Mitglied sei, zur Nutzungsveränderungen in Innenstädten am 13. April 2021 unter anderem ausgeführt habe: Block zufolge sollten Belebung und Frequenzsteigerung in den Innenstädten unterstützt werden, da wo möglich Begegnungen ermöglicht werden. Die Innenstadt von morgen werde mehr denn je Gelegenheit und Anlass bieten, sich zu treffen, zu genießen, gemeinsam zu lachen. Coole, zeitgemäße Begegnungsplätze und Beteiligungsorte sollten geschaffen werden. Die Innenstadt solle zum Wohnzimmer der Stadt gemacht und „Dritte Orte“ geschaffen werden. So fasst die KBV die Aussagen des Vortrages in ihrer Pressemitteilung zusammen.

Eine „Bereicherung für Kevelaer“?

Die KBV hat von ihrer Version nach der Veröffentlichung in der Presse nun auch Plakate und Transparente angefertigt. Ein Transparent hängt am Kreisverkehr Egmontstraße, ein weiteres bei Norma. Karl Brocks, als Anlieger der Marktstraße und Vermieter von Norma, empfinde die Vision der KBV, den Peter-Plümpe-Platz zu einem Erlebnisplatz umzugestalten, als eine „Bereicherung für Kevelaer“ schreibt die KBV.

