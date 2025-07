KBV unterstützt Pichler

Die Kevelaerer Bürgervereinigung hat die beiden Kandidaten für die Wahl zum Bürgermeister, Mario Maaßen und Dr. Dominik Pichler, zwar an einem Abend, aber wunschgemäß nacheinander, in den „Löwen“ eingeladen.

Beide stellten zu Beginn sich und ihr Programm für die nächsten fünf Jahre vor. Anschließend beantworteten sie die Fragen der anwesenden KBV-Mitglieder. Zum Abschluss hatten beide Kandidaten noch einmal die Möglichkeit, darzulegen, warum sie der geeignete Bürgermeisterkandidat wären.

Einstimmig wurde anschließend beschlossen, dass die KBV auf jeden Fall einem der beiden Kandidaten ihre Unterstützung zusichern sollte. Es folgte eine längere Aussprache, die letztendlich jedoch zu einem eindeutigen Ergebnis führte: Wie vor fünf Jahren wird die Kevelaerer Bürgervereinigung auch bei der Wahl am 14.09.2025 Dr. Dominik Pichler unterstützen.

Obwohl in der ablaufenden Ratsperiode Bürgermeister und KBV nicht immer einer Meinung waren, gab ein Aspekt aber am Ende den Ausschlag für Dr. Pichler: Kevelaer steht nicht nur haushaltstechnisch in der kommenden Ratsperiode vor schwerwiegenden Aufgaben. Die Lösung der damit verbundenen Probleme wird aufgrund der zehnjährigen Amtserfahrung eher dem amtierenden Bürgermeister zugetraut.

„Ob diese Einschätzung tatsächlich richtig war, werden wir in den kommenden Jahren sehen“, so der Fraktionschef Günther Krüger.