KBV informiert sich über Erneuerbare Energien

Im Rahmen ihrer Besichtigungen der Kevelaerer Unternehmen und Institutionen besuchte die Kevelaerer Bürgervereinigung (KBV) nun die Firma ESN Energie-Systeme Niederrhein GmbH. Das Unternehmen bietet mit einem Team von mehr als 30 Mitarbeitenden Lösungen rund um das Thema Erneuerbare Energien an. Seit 2004 plant, realisiert und betreut ESN unter anderem Photovoltaikanlagen und Energie-Systeme für private und gewerbliche Kund*innen.

Ein interessantes Thema im Gespräch mit dem Geschäftsführer der ESN, Franz-Josef Schraven, war dabei ein mögliches Photovoltaik-Projekt für die Fahrradstellplatzüberdachung am Kevelaerer Bahnhof mit Glas-Glas-Modulen als ein ganzheitliches Konzept für die dezentrale Energieversorgung.

„Über eine Photovoltaik-Anlage mit Batteriespeicher lässt sich die Energieversorgung des Bahnhofsgebäudes klimaneutral unterstützen. In Kombination mit einer Brennstoffzelle kann auch in den Wintermonaten ressourcenschonend elektrische Energie erzeugt werden. In Zusammenarbeit mit der am Bahnhof ansässigen Firma Train-Stop wäre auch die Installation von Ladesäulen für E-Autos und der Verleih von E-Rollern als umweltfreundliche Elemente einer neuen Nahmobilität eine interessante Option. Mit diesem Gesamtprojekt könnte der Bahnhof Kevelaer zu einem Modellprojekt mit innovativer Technik werden“, heißt es seitens der KBV.