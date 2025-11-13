KBV fordert Kürzung der Aufwandsentschädigung

Die KBV hat sofort auf die Ausführungen des Kämmerers in der konstituierenden Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 4. November reagiert und einen Antrag gemäß der Gemeindeordnung an den Bürgermeister gerichtet.

Darin heißt es: „Aufgrund der vom Kämmerer in der gestrigen Ratssitzung dargestellten, sich deutlich verschlechterten Haushaltslage der Wallfahrtstadt Kevelaer beantragen wir, dass die Aufwandsentschädigung für Ausschussvorsitzende ab Januar 2026 auf die Monate beschränkt wird, an denen eine Ausschuss-Sitzung stattfindet.

Der Fraktionsvorsitzende Günther Krüger bittet darum, diesen Antrag auf die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 4. Dezember und die Sitzung des Rates der Wallfahrtsstadt Kevelaer am 16. Dezember zu setzen.