Streit vor Gericht ist nicht nur teuer; nach der Urteilsverkündigung gibt es immer nur einen Gewinner und einen Verlierer. Gerade bei Streit zwischen Nachbarn wird das Miteinander nach einem Gerichtsprozess oft noch schwieriger. Eine gute Alternative dazu ist ein Schiedsverfahren. Dieses wird ehrenamtlich durch Schiedsmänner und Schiedsfrauen geleitet. Durch Ausschluss der Öffentlichkeit und die Verpflichtung zur Verschwiegenheit aller Parteien und der Schiedspersonen dient es auch dazu, dass Streit nicht weiter eskaliert. Es wird eine für beide Parteien einvernehmliche Lösung gesucht und meist gefunden. KB-Reporter Jörg von der Höh arbeitet schon seit dreieinhalb Jahren als Schiedsmann in Kevelaer. Am 15. September 2018 wurde er als Beisitzer und Beauftragter für Öffentlichkeitsarbeit in den Landesvorstand des Bundes Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e. V. (BDS) gewählt. Das KB nahm dies als Anlass, mit Jörg von der Höh über das noch nicht überall bekannte Schiedsamt zu sprechen.

Gebürtig aus Remscheid

Gebürtig kommt Jörg von der Höh aus Remscheid. Dass er nicht in Kevelaer geboren ist, findet er manchmal hilfreich für sein Amt, das ihn zur Unparteilichkeit verpflichtet. Voraussetzungen für das Schiedsamt sind darüber hinaus ein gesunder Menschenverstand und eine reiche Lebenserfahrung. Diese konnte sich Jörg von der Höh durch sein langjähriges Diakonenamt in der evangelischen Kirche un…

