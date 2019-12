KB live in der Lokalzeit

Multimedial ging es am Dienstag, 10. Dezember 2019, zu beim WDR, als das Kevelaerer Blatt mit seinem 140. Geburtstag Thema in der Lokalzeit Duisburg war. Nach einem kleinen Beitrag über die Redaktion, der vergangene Woche in Kevelaer gedreht wurde, beantwortete KB-Herausgeber Rudi Beerden live im WDR-Studio weitere Fragen rund um Kevelaers Heimatzeitung. Wer‘s verpasst hat, findet den Beitrag in der WDR-Mediathek unter https://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/lokalzeit-duisburg/video-lokalzeit-aus-duisburg—400.html.