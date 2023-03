Kaum noch Kaviar im Vorverkauf

Die Theaterproben laufen auch Hochtouren beim Theaterverein „Gemütlichkeit 1879“ Kervenheim. Alle Spielerinnen und Spieler freuen sich schon riesig auf die lustigen, unterhaltsamen und gemütlichen Aufführungen in der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk, wenn es heißt: „Kaviar trifft Currywurst“.

Nur noch wenige Restkarten

Die Aufführungen der wunderbaren Komödie in drei Akten von Winnie Abel sind jetzt schon fast ausverkauft. Es gibt nur noch wenige Restkarten für die Aufführungen am Freitag, 21. April 2023, und für den Sonntag-Nachmittag mit Kaffee und Kuchen am 23. April 2023. Die Zuschauer haben nach der langen Corona-Pause wieder „Lust“ auf Theater und freuen sich auf die bekannten und neuen Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe aus Kervenheim, die erst kürzlich eine neue Spielstätte im benachbarten Golddorf bekommen haben (das KB berichtete).

Deshalb findet der auf den Plakaten angekündigte Vorverkauf am Sonntag, 5. März 2023, auf der Burg in Kervenheim ab 10.30 Uhr und der Vorverkauf in der Bürgerbegegnungsstätte in Winnekendonk ab 11.30 Uhr nicht statt.

Rest – Kartenreservierungen sind unter der E-Mail-Adresse info@tvg-kervenheim.de möglich. Mehr zum Theaterstück erfahren Interessierte im Internet: www.tvg-kervenheim.de.