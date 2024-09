Kauling feiert silbernes Weihejubiläum

Vor 25 Jahren wurden sie im St.-Paulus-Dom Münster zu Priestern geweiht. Jetzt haben sieben der zwölf damals geweihten Priester des Bistum Münster mit Bischof Dr. Felix Genn ihr Silbernes Weihejubiläum gefeiert, darunter auch der ehemalige Wallfahrtsrektor von Kevelaer, Domkapitular Gregor Kauling.

Bei einer Messe in der Hauskapelle des Bischofshauses in Münster dankte Genn ihnen für ihren Dienst. Von den im Mai 1999 geweihten Jubilaren nahmen neben Kauling an der Feier teil: Pfarrer Michael Heyer aus Emstek, Pfarrer Jan Magunski aus Oldenburg, Pfarrer Jörg Monier aus Kranenburg, Pfarrer Hartmut Niehues aus Ibbenbüren, Pfarrer Martin Sinnhuber aus Münster und Pfarrer Klaus Winkel aus Isselburg.

Im Rahmen der Predigt lud Bischof Genn die Jubilare ein, ihre heutigen Gedanken zu ihren anlässlich der Weihe gewählten Primizsprüchen miteinander zu teilen. Er habe die Erfahrung gemacht, dass das Primizwort für das ganze priesterliche Leben eine Kraftquelle sein kann. Außerdem erinnerte er an die vielen Menschen, denen die Jubilare über die Jahre auf einen guten Weg geholfen oder die sie geheilt haben.

„Ich bin dankbar, dass Sie das, was Sie damals gelobt haben, den Menschen gegeben haben, und ich bete, dass Sie es auch weiter geben können und Gott Sie dabei immer halten wird“, sagte der Bischof.