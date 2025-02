Umbau des Gebäudes beginnt. Ab dem 18. Februar fällt der Parkplatz weg. Kaufcenter-Parkplatz wird dicht gemacht

Die Busmannstraße ist im Bereich vor dem alten Rathaus und der Volksbank bis September gesperrt. Foto: LS

Baustelle Innenstadt: Für Autofahrerinnen und Autofahrer, die ihr Gefährt durch die Innenstadt bewegen oder es gar dort abstellen wollen, wird‘s eng: Die Busmannstraße ist im letzten Teilstück vor der Marktstraße gesperrt, weil dort der Hochzeitsgarten vor dem alten Rathaus gebaut wird (das KB berichtete).

Das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben: Weil die alte Straßendecke abgetragen werden muss, die neue Straße einen Bogen um den Hochzeitsgarten machen soll und der gesamte Bereich neu gepflastert wird, rechnet die Stadt mit einer Sperrung bis Ende September.

Immerhin soll die fußläufige Erreichbarkeit der Geschäfte erhalten bleiben. Und mit den neuen Parkmöglichkeiten auf dem Peter-Plümpe-Platz bietet sich somit wenigstens die Gelegenheit kurzer Laufwege.

Doch in wenigen Metern Entfernung wird‘s dafür nun eng: Der Kaufcenter-Parkplatz an der Bury St. Edmunds-Straße wird durch den Eigentümer vorerst geschlossen, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an: „Mit Beginn der Sanierungsarbeiten am ehemaligen Kaufcenter-Gebäude wird der dazugehörige Parkplatz ab dem 18. Februar 2025 nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.“

In Kürze werde der Eigentümer mit den Bauarbeiten beginnen, schreibt die Stadt. „Nach REWE zieht Mitte Februar auch KiK aus dem Gebäude aus, so d…