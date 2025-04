Katholische Büchereien freuen sich über Wachstum

Die 53 Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB) in den Kreisen Kleve und Wesel verzeichneten im vergangenen Jahr erneut ein deutliches Wachstum: Die Zahl der ausgeliehenen Medien stieg um 8,1 Prozent auf 453.907, die Besuchszahlen legten um 26,7 Prozent auf mehr als 200.000 Menschen zu. Die Anzahl der Veranstaltungen stieg um 18 Prozent auf 1.057 Veranstaltungen. Das geht aus der pünktlich zum „Welttag des Buches“ am Mittwoch, 23. April, veröffentlichten Büchereistatistik für das Jahr 2024 hervor.

„Die Zahlen sind abermals gestiegen. Darüber freuen wir uns sehr, denn das ist ein Zeichen, dass die KÖBs dank des großen Engagements der Teams als Orte der Begegnung und Bildung gut angenommen werden“, berichtet Aki Wantia, Leiterin der Fachstelle Büchereien im Bistum Münster.

Dass Veranstaltungen in den Büchereien immer wichtiger werden, zeigt sich auch in der gestiegenen Zahl der geleisteten Arbeitsstunden: Insgesamt wurden 41.697 Stunden geleistet – ein Plus von 6,8 Prozent.

Dieses Engagement ist vor allem den 550 Mitarbeitenden zu verdanken, von denen 532 ehrenamtlich tätig sind. Das Ehrenamt in Büchereien ist in allen Generationen beliebt, und viele engagieren sich schon seit Jahrzehnten für ihre Bücherei.

Das Veranstaltungsangebot ist vielseitig und reicht von Leseförderprojekten in Kooperation mit katholischen Kindertageseinrichtungen über Bilderbuchkinos und Buchvorstellungen bis hin zu Vorträgen und Lesungen.

Der Bestand in den Büchereien reicht von Romanen und Sachbüchern über Zeitschriften, E-Medien und Spiele bis hin zu Tonie-Hörfiguren und Hörbüchern.