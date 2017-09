Am Freitag, 15. September 2017, wurde im Bereich der Gelderner Straße in Kevelaer ein herrenloser Kater aufgefunden. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit dem Ordnungsamt der Stadt Kevelaer, Peter-Plümpe-Platz 12, Tel. 02832-122-403, in Verbindung setzen.