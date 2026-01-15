Kartenvorverkauf für die Büttensitzungen

Bereits seit dem 11.11.2025 läuft der Kartenvorverkauf für alle drei Büttensitzungen des VFR Blau-Gold Kevelaer. Für alle Freunde des Karnevals ist die Session 2025/2026 leider einfach zu kurz (Rosenmontag ist bereits am 16.02.2026). Der VFR rät daher dazu, sich dringend um eine Eintrittskarte für die Sitzungen im Konzert- und Bühnenhaus zu kümmern.

Für die „Sitzung für Jung und Alt“ am 06.02.2026 und für die Kindersitzung am 08.02.2026 sind noch reichlich Karten vorhanden. Für die „Kappensitzung“ am 07.02.2026 sind noch einige Stehplätze, aber nur noch wenige Sitzplätze zu vergeben. Alle Närrinnen und Narren sind daher aufgerufen, sich möglichst schnell um eine entsprechende Eintrittskarte zu bemühen.

Folgende Möglichkeiten bieten sich zum Erwerb der Eintrittskarten:

Bei der Tourist Information im Solegarten, Twistedener Str. 140, 47623 Kevelaer (Tel. 02832-122-991) oder an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus, Bury St. Edmunds-Str. 5, 47623 Kevelaer (Tel. 02832-122-800).

Oder man bucht ganz einfach eine Karte über den Ticketshop der Stadt Kevelaer im Internet:

www.kevelaer-marketing.de unter dem Punkt „Events“ auf den Reiter Ticketshop.

Der VFR würde sich freuen, möglichst viele Närrinnen und Narren unter dem diesjährigen Motto „Egal wat passiert – in Kävele wörd gefiert“ im Bühnenhaus begrüßen zu können. Denn dann macht der Karneval auch richtig Spaß.

Die Vorbereitungen dazu laufen natürlich schon seit Monaten auf Hochtouren. Und der VFR verspricht wieder ein abwechslungsreiches Programm zu präsentieren. Auch die beliebte Karnevalszeitung des VFR die „5te Jahreszeit“ wurde bereits seit Mitte Dezember unters Volk gebracht. Es gibt allerdings noch wenige Restbestände, die auf Abnehmer warten.