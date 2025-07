Sommerzeit ist Abenteuerzeit – das gilt auch für die Wallfahrtsstadt. Damit in den Ferien keine Langeweile aufkommt, lädt das Kevelaer Marketing junge Entdecker ein, die Stadt auf spielerische Weise kennen zu lernen.

Unter dem Motto „Kartenjagd in Kevelaer“ werden jeden Freitag in den Sommerferien Gutscheine für kulturelle Kinderveranstaltungen an einem geheimen Ort versteckt. Ob an einem Brunnen, unter einer Parkbank oder vielleicht zwischen den Gassen der Kevelaerer Innenstadt – die Verstecke sind kreativ gewählt und jedes Mal anders.

Ziel ist es, Kindern einen spielerischen Zugang zu Kultur zu ermöglichen – und gleichzeitig Lust auf die Vielfalt der Stadt zu machen.

Versteckhinweise auf Social Media

Wer bei der „Kartenjagd“ mitmachen möchte, sollte die Social-Media-Kanäle des Kevelaer Marketings im Blick behalten. Auf Facebook (mein kevelaer) und Instagram (mein.kevelaer) gibt es jeden Freitag um 10 Uhr Hinweise auf das Versteck.

Das kann ein kniffliges Rätsel sein, ein ungewöhnlicher Bildausschnitt oder ein poetischer Hinweis – immer so gestaltet, dass es den Entdeckergeist weckt und gleichzeitig Spaß macht.

Kultur erleben

Wer den Gutschein gefunden hat, kann diesen an der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus oder in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob für reguläre Tickets einlösen.

Ob Kindertheater oder das beliebte „KoBü-Flimmern“ – jede Woche erwartet die Kinder eine neue Überraschung.

Das aktuelle Kulturprogramm kann online unter www.kevelaer-marketing.de eingesehen werden.