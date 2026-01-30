Karnevalszug in Kervenheim

Wie schon seit vielen Jahren haben die Kervenheimer Jecken ihren eigenen Termin. Schon am 07. Februar, also eine Woche vor dem offiziellen Karneval, zieht der Kervenheimer Karnevalszug durch den Ort. „Und sogar zwei Runden über die Schloss- und Wallstraße, damit sich das lohnt“ so die Veranstalter.

Treffpunkt ist vor dem katholischen Pfarrheim auf der Wallstraße. Dort ist schon ab 13:11 Uhr der Grill heiß und die Getränke sind kalt.

Um 14:11 Uhr setzt sich dann der Zug in Bewegung. Mit dabei sind, wie in jedem Jahr, die WIR Gruppe, der Freundeskreis Gresumshof mit vielen Kindern, die Schützen und viele andere. Die Mottos sind geheim, niemand möchte etwas verraten Der Zug in Kervenheimer Zug lebte in den letzten Jahren auch oft von Spontanität.

Kurzentschlossene Gruppen können sich am Veranstaltungstag noch kurzfristig anmelden und mitziehen. „Das sehen wir immer sehr locker.“ so Organisationsleiter Michael Fichte. “Wer Lust und Laune hat, dabei zu sein, ist herzlich willkommen.“

Besonders die Kinder freuen sich auf den Zug in Kervenheim, weil dort immer besonders viel Bonbons und andere Leckereien geworfen werden.

Nach dem Zug wird vor und im Pfarrheim noch weitergefeiert.

Wie bereits im vergangenen Jahr, haben die „Jäcksges“ wieder ihr Kommen zugesagt. Die auch über Kervenheims Ortsgrenzen gut bekannte Band wird mit ihren Liedern für etwas karnevalistisches kölsches Lebensgefühl sorgen: Kervenheim ist das Dorf mit K.