Karnevalswagen benötigen nun eine Betriebserlaubnis

Der VFR ist äußerst besorgt um den Rosenmontagsumzug am 03.03.2025 in Kevelaer. „Wieder einmal hat sich die Politik neue Vorschriften und Auflagen für die „Wagenbauer“ ausgedacht“, heißt es vaus dem Kevelaerer Verein. „Der von allen politischen Parteien immer wieder propagierte „Bürokratieabbau“ findet in Deutschland einfach nicht statt, nein, es werden immer wieder neue Vorschriften erfunden bzw. erweitert und verschärft.“

Dass die Ehrenamtler, wozu auch die Aktiven des VFR zählen, dabei langsam die Lust am „Ehrenamt“ verlieren, könne man da durchaus verstehen. Nichtsdestotrotz müsse der VFR mit den neuen Vorschriften und Auflagen leben bzw. vernünftig umgehen. Diese neuen Vorschriften besagen, dass jedes Fahrzeug und jeder Wagen ab sofort eine Betriebserlaubnis benötigt, um am Rosenmontagsumzug teilnehmen zu können. Der VFR lädt daher alle Zugteilnehmer zu einer Infoveranstaltung am 18.12.2024 ab 19.30 Uhr in das Vereinslokal Endress auf der Alten Wember Straße ein. Dabei sollen die neuen Vorschriften erklärt und Lösungen aufgezeigt werden. Es sollte daher möglichst von allen Zugteilnehmern mindesten eine Person an der Infoveranstaltung teilnehmen.

Der VFR hofft natürlich, dass es trotz der neuen Vorschriften auch in 2025 einen schönen, bunten und friedlichen Rosenmontagsumzug geben wird. Und dies getreu dem diesjährigen Sessions-Motto „Fastelovend fiere – nit prakesiere“!