Karnevalsdisco an der Gesamtschule

Wo sonst Ruhe und konzentriertes Lernen angesagt sind, übernahmen am Mittwochnachmittag, 15. Februar 2023, die Närrinen und Narren der Gesamtschule das Regime und verwandelten das D-Gebäude in eine fröhliche Karnevalsdisco für die Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler.

Im Poseidon-Kostüm

Organisiert hatte die Karnevalsdisco die Schülervertretung. „Es ist super, dass wir unsere Disco nach drei Jahren Corona-Pause wieder veranstalten können“, jubelte Phil Pätz, Jahrgangsstufensprecher in der Einführungsphase der Oberstufe, der tatkräftig mit anpackte und das D-Gebäude in eine schillernde Partylocation verwandelte. Die einfallsreichen Kostüme der Fünft- und Sechstklässlerinnen und -klässler konnten bei einer Modenschau überzeugen – sogar eine Kuh ist gesichtet worden – und wurden anschließend prämiert. Doch nicht nur die Schülerinnen und Schüler haben ihre Kreativität unter Beweis gestellt, sondern auch die Lehrkräfte hatten sich zuvor durchaus Gedanken gemacht. „Das Motto unseres sechsten Jahrgangs ist ‘Wir sind das Meer’ und da lag es nahe, dass wir uns als Poseidon, der vom griechischen Dichter Homer als „Heerscher des Meeres“ betitelt wird, verkleiden“, erklärte Lehrerin Simone Kaczmarz augenzwinkernd.

Die Laune jedenfalls war großartig, was nicht zuletzt sicher auch an Lehrer Arthur Gellner lag, der die Menge am DJ-Pult gekonnt in Stimmung brachte. Am Ende waren sich alle einig: Nächstes Jahr werden die karnevalistischen Narren an der Gesamtschule für einen Tag wieder das Zepter übernehmen!