Zum 23. Mal trafen sich die Jecken in Kevelaer Karnevalisten mit Frohsinn auf Wallfahrt

/ von Franz Geib

Die Messe zelebrierte Pfarrer Heiner Innig in einer wie immer vollbesetzten Basilika. Fotos: FG

Ginge es nach Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler, hätten die Jecken in der kommenden Session leichtes Spiel, denn das aktuelle Leben – sowohl weltweit als auch kommunal – schreibe ihnen aktuell die Reden für die Bütt quasi seitenweise und im Schnelldurchlauf. Da konnte Elke Tebartz, die Präsidentin des VFR Blau-Gold Kevelaer e. V., nur leicht lächeln, und vielleicht dachte die Präsidentin gar, dass mit Gottes Segen auch in der kommenden Karnevals-Session die Krisen gemeistert werden können.

Sei’s drum, am vergangenen Sonntag war es unmittelbar vor dem Elften im Elften wieder so weit, war der Kapellenplatz im Herzen der Marienstadt wieder das Ziel von großen und kleinen Jecken, Prinzen und Prinzessinnen, Jungfrauen und Bauern, Gardemädchen und Harlekinen, Kinderprinzenpaaren und großen Tollitäten, die – selbstredend in vollem Ornat – nur darauf warteten, von den „Swingenden Doppelzentnern“ – kurz Swingies – mit ordentlich musikalischer Unterstützung ins Forum Pax Christi hineingebeten zu werden, wo sie zur 23. Wallfahrt der Karnevalisten aufs Herzlichste von Elke Tebartz und ihren Blau-Goldenen Jecken begrüßt wurden. Es kamen Abordnungen aus dem ganzen Kreis, diesseits und jenseits der Marienstadt und bis runter in den Rhein-Erftkreis, und manche sogar zu Fuß, wie die Jecken des Karnevalvereins „PONTifex Maximus e. V.“, die das Wort Pilgern jedes Jahr aufs Neue wörtlich nehmen.

Und konnte man es den Narren aus der Nachbarkommune denn am Wochenende verdenken? Nein, denn…