Fast schon traditionell hatten der VFR Blau-Gold Kevelaer e.V. und der KCK Karnevals Club Kevelaer den Hubertuskindergarten und die Hubertus-Schule und noch andere Schulen am Altweibertag besucht. Im Priesterhaus hatten sie bereits frühmorgens gefrühstückt.

Kurz nach 10 Uhr morgens standen sie wieder am Kapellenplatz vor dem Priesterhaus, wo Bastian Rütten sie begrüßte und sich bedankte, dass sie beim Gottesdienst „Kölsche Tön“ in der St. Clemenskapelle am Dienstag da waren.

Und dann gab es auch noch ein Geburtstagsständchen für Bastian Rütten, der am Tag zuvor seinen Geburtstag gefeiert hatte. Nachdem Rütten von der Präsidentin Elke Tebartz vom VFR mit dem Karnevalsorden Kevelaer Session 2025 geehrt wurde, versprach dieser, dass er im nächsten Jahr auch wieder aktiv bei Kappensitzungen dabei sein werde. Das wurde freudig beklatscht.

Der Pastoralreferent von St. Marien hatte zuvor betont: „Karneval und Kirche gehören zusammen“.