Karneval trifft Malle im Achterhoek

Die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft lädt am Samstag, dem 17. Januar 2026, zur großen Malle-Party ein – ein Abend voller Karnevalsstimmung, Partyhits und guter Laune! Ab 18:11 Uhr verwandelt sich der Saal Achterhoek Süd-West in die perfekte Mischung aus Karneval und Mallorca-Feeling. Neben einem karnevalistischen Programm sorgt Mike O’Connor, Schlagersänger, Moderator und TV-Gesicht, für Stimmung. Mit seiner modernen Schlagermusik und Entertainment bringt er die Menge zum Feiern. Mitsingen, Tanzen und ausgelassene Stimmung sind garantiert!

Tickets:

Vorverkauf: 5 €

Abendkasse: 8 € (nur bei Restkarten)

Vorverkaufsstellen: Provinzial Aben in Wido oder per Mail unter AKGAchterhoek@aol.de

Die Achterhoeker Karnevalsgesellschaft freut sich auf einen stimmungsvollen Abend voller Spaß und Partylaune.