Karneval im Herzen

Drei Prinzenpaare, begeisterte Tänze und ein närrisches Programm voller Emotionen. Die Jacobussitzung 2026 stand wieder einmal ganz im Zeichen des Karnevals und sorgte für ausgelassene Stimmung im Saal. Für eine besondere Premiere in diesem Jahr sorgte das erste Prinzenpaar mit Handicap. Prinzessin Brigitte „die Stählernde“ und Prinz André “der Vielfältige“ von den Caritas Wohn- und Werkstätten Niederrhein gGmbH (CWN) aus Moers. Gemeinsam mit ihrer Garde eröffneten sie die Sitzung mit einem mitreißenden Gardelied und bescherten dem Publikum einen furiosen Auftakt. Ebenfalls zu Gast war auch in diesem Jahr wieder das Kinderprinzenpaar des VFR Kevelaer, Jana I. und Maurice I.. Sie begeisterten die Zuschauer mit einem schwungvollen Gardetanz. Die dritte Tollität an diesem Tag war Prinz Lucas I., der gemeinsam mit seiner Altbiergarde des Spielmannszugs Blau-Weiß Hartefeld e.V. auftrat. Auch ihr Gardetanz begeisterte das Puplikum. Unterstützt wurden sie – wie bereits in den vergangenen Jahren von – von Solomariechen Mia, die mit ihrem Auftritt besondere Akzente setzte. Weitere tänzerische Highlights boten die Hitgirls des AKG Achterhoek sowie die „Tanzenegel“ des VVK Veert. Für die musikalische Untermalung sorgten Sänger Reinhold und die Swingis, die das närrische Treiben stimmungsvoll begleiteten. Ein herzlicher Dank gilt allen Gästen, besonders den befreundeten Karnevalsvereinen für ihr Kommen sowie der lieben Hilla, die wieder einmal mit viel Charme und Witz souverän durch die Sitzung führte.

Ein besonderer Dank gilt der Volksbank an der Niers, dem Gartencenter Breuer, EDEKA Brüggemeier, Manni und DJ André sowie der evangelischen Kirchengemeinde.