In der Jesus-Christus-Kirche wurde ein närrischer Gottesdienst gefeiert Karneval im Gottesdienst

/ von Geertje Wallasch

Der bunte Gottesdienst Foto: gee

Pfarrerin Karin Dembek begrüßte in ihrer Kirchengemeinde in Kevelaer in der Jesus-Christus-Kirche einige ihrer Kolleginnen des Südkreises im Evangelischen Kirchenkreis Kleve sowie die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes, der ungewohnt anders werden sollte. „Erstmalig, aber vielleicht nicht einmalig“, sagte Dembek.

Ungewohnt bunt zeigten sich der Kirchenraum wie auch die Pfarrerinnen. Yvonne Brück mit lila Haaren und einer Kerze auf dem Kopf betitelten die anderen verantwortlichen Protagonisten als Leuchte in der Region des Südkreises. Auch den Bürgermeister der Stadt hatte man eingeladen, um aktiv diese Zeit in der Kirche mitzugestalten.

Das machte Dr. Dominik Pichler sehr gerne, er nahm die Menschen mit, die seine Beiträge beklatschten. Erzählt hatte er in seinem ersten Beitrag, dass er die Einladung gerne angenommen habe. Aber es sei ja klar, wenn er so um die Ecke wohne und umsonst zu haben sei. Das sei bei Kirchen so, dass man das nutze. Die Lacher aus dem Publikum waren auf seiner Seite.

Beeindruckt zeigte sich Pichler von diesem Gottesdienst, der lustig war, aber auch Tiefe in den Inhalten vermittele, besonders auch in der Predigt. In schiefen Reimen vorgetragen wurde diese von Pfarrerin Yvonne Brück und von der Vikarin Cristine Kielich aus Issum mit viel Frohsinn. „Beweg deinen Hintern, mach mal, aber mach, dass…