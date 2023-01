Nach zwei Jahren Corona-Pause dürfen die Gardefrauen der Kevelaerer Prinzengarde in diesem Jahr wieder Gäste zu ihren Karnevalsfeierlichkeiten begrüßen. Am 21. Januar steht die beliebte Jakobussitzung auf dem Plan unter dem Motto „Karneval für Menschen mit und ohne Behinderung“. Die Wohngruppen der Lebenshilfe, LVR-HPH Lindenstraße sowie Dietrich-Bonhoeffer-Straße, freuen sich bereits sehr, dass die Veranstaltung nach der Zwangspause endlich wieder stattfinden kann.

„Auch wir freuen uns auf unsere Gäste, auf eine tolle Sitzungspräsidentin, auf ein abwechslungsreiches Programm und auf ein grandioses Finale. Mehr wollen wir an dieser Stelle nicht verraten“, kündigen die Gardefrauen an.

Die Karnevalssitzung findet statt am Samstag, 21. Januar, ab 11.11 bis ca. 15 Uhr. Die Location hat sich in diesem Jahr geändert. Die Sitzung wird im Gemeindesaal der Jesus-Christus-Kirche der Evangelischen Kirchengemeinde an der Brunnenstraße 70 in Kevelaer stattfinden. „Wir möchten uns ganz herzlich bei Pfarrerin Karin Dembek bedanken, dass wir die Möglichkeit haben, diese Räumlichkeiten gemeinsam zu nutzen. Des Weiteren möchten wir nicht unerwähnt lassen, dass die Volksbank an der Niers und EDEKA Brüggemeier wie auch in den vergangenen Jahren als Sponsoren zur Verfügung stehen. Ohne ihre finanzielle Unterstützung könnten wir die Sitzung in dieser Form nicht durchführen“, ist das Orga-Team dankbar für vielfältige Unterstützung. Alle Jecken sind zur Jakobussitzung willkommen, der Eintritt ist frei, Getränke werden gegen eine kleine Spende angeboten.