Karlsson fliegt durchs Bühnenhaus

Kinderbuchklassiker von Astrid Lindgreen ist in Kevelaer als Theaterstück zu sehen

In Stockholm, in einer ganz gewöhnlichen Straße, in einem ganz gewöhnlichen Haus, wohnt eine ganz gewöhnliche Familie und die heißt Svantesson. Dazu gehören ein ganz gewöhnlicher Papa und eine ganze gewöhnliche Mama und drei ganz gewöhnliche Kinder, Birger, Betty und Lillebror.

So fängt eines der vielen schönen Kinderbücher von Astrid Lindgren an. Nämlich „Karlsson vom Dach“. Das Wittener Kinder- und Jugendtheater zeigt am Dienstag, 6. Oktober, 10 Uhr, das liebevoll umgesetzte Theaterstück im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Es ist für Kinder ab 3 Jahren empfohlen.

Es gibt nur einen im ganzen Haus, der ungewöhnlich ist, und das ist Karlsson vom Dach. Er wohnt oben auf dem Dach und schon das ist ja etwas recht Außergewöhnliches. Es mag in anderen Gegenden der Welt anders sein, aber in Stockholm kommt es fast nie vor, dass jemand in einem besonderen kleinen Haus oben auf dem Dach wohnt. Er ist ein sehr kleiner und sehr rundlicher und sehr selbstbewusster Herr und er kann fliegen. Mit Flugzeugen und Hubschraubern können alle Menschen fliegen, aber es gibt niemand, der ganz allein fliegen kann, außer Karlsson.

Karlsson dreht bloß an einem Knopf, der ungefähr mitten vor seinem Nabel sitzt, und schon springt ein winzig kleiner Motor an, den er auf dem Rücken hat. Und dann – wenn der Motor genügend auf Touren gekommen ist – steigt Karlsson auf und schwebt würdevoll davon. Eines schönen Tages kam Karlsson einfach durchs Fenster zu Lillebror hereingeflogen. Karlsson ist in allem der Beste, wenn man ihm selber glauben darf. Lillebror glaubt ihm und Lillebror findet auch, dass Karlsson in allem der Beste ist. Auf jeden Fall ist er der beste Spielkamerad der Welt.

Das Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus verfügt über eine Klimaanlage, die verbrauchte Luft absaugt und Frischluft in das komplette Gebäude rückführt. Diese technische Gegebenheit, eine Reduzierung der Besucherzahl und die lückenlose Nachvollziehbarkeit der Kontakte der Besucher ermöglichen die Kindertheateraufführungen in Kevelaer. Die bereits beim Kartenkauf erhaltenen Kontaktformulare müssen bei Betreten des Bühnenhauses abgegeben werden. Diese Maßnahmen schreiben die Corona-Regeln vor – sie sorgen allerdings für einen reibungslosen Ablauf des vergnüglichen Morgens.

Kindergarten-Gruppen, Schulklassen und Einzelbesucher die Karlssons und Lillebrors Abenteuer live auf der Kevelaerer Bühne erleben möchten, können die Eintrittskarten im Büro „Tourismus & Kultur“ unter der Telefonnummer: 02832 122-991, E-Mail: kultur@kevelaer.de erwerben. Der Eintrittspreis beträgt 4 Euro pro Person.