Karl Timmermann singt Udo Jürgens

Seit Jahrzehnten ist Karl Timmermann mit Coversongs der Bee Gees und seinen eigenen Weihnachtsliedern auf vielen Veranstaltungen unterwegs. Nun hat er sein Repertoire um die Hits einer deutschsprachigen Schlagerlegende erweitert – und eine Hommage an Udo Jürgens kreiert.

Die Presse schrieb unlängst nach Timmermanns Auftritt mit Graham Bonney und anderen: „Karl Timmermann verblüffte bei der Auswahl seiner Songs mal mit einem typischen Udo-Jürgens- Timbre, mal mit dem Sound des Bee-Gee-Sängers Barry Gibb.“

In seiner zweistündigen Show „Merci Udo“ präsentiert Timmermann nicht nur seine Interpretationen der Hits von Udo Jürgens, sondern erzählt auch Anekdoten über den Ausnahmekünstler. Schließlich kannte er Udo Jürgens persönlich – und hat zum Beispiel die Entstehung des Hits „Griechischer Wein“ hautnah miterlebt.

Das Publikum darf sich also auf einen unterhaltsamen musikalischen Abend rund um den 2014 verstorbenen Sänger und Komponisten freuen.

Dieser findet am Samstag, 6. September, um 19.30 Uhr im Hotel Goldener Löwe in Kevelaer statt. Einlass ist bereits um 19 Uhr. Tickets gibt es für 10 Euro telefonisch unter 02832 – 5755 oder per E-Mail an ticket@hotel-goldener-loewe.net.