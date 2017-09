Karl Timmermann feiert „Weihnachten zuhause“

... am 15. Dezember im Konzert- und Bühnenhaus der Wallfahrtsstadt Kevelaer

Viele haben schon gefragt: Wann ist die Weihnachtsgala mit Karl Timmermann?“ Der Termin steht fest: Es ist der 15.12.2017! Uhrzeit: 19.30 Uhr. Einlass:18.30 Uhr

Das Programm steht ebenfalls: In diesem Jahr geht es sehr familiär zu! Es wird Theater gespielt und Hausmusik gemacht. Wieder gibt es tolle Tombolapreise und, und, und!

Zuviel möchte Karl Timmermann nicht verraten. Er hat für das Bühnenprogramm das Drehbuch geschrieben, gespickt mit vielen Überraschungen. So ist der Theaterverein 4c, dabei, ebenso das „Niederrheinische Streichquartett“, Chrissi Maas, „Mr Soul“, Hans Grüntjens, Udo Blääß, der Theaterchor, die „Timmis“ (Igor, Samira und Julia), die Dance Kids von „8Counts“ aus Geldern, der „Obel“ und natürlich Überraschungsgäste!

Nach der sensationellen Show im letzten Jahr wird auch diese Show die Besucher des Bühnenhauses begeistern. Da sind sich alle Mitwirkenden einig, die natürlich über den Ablauf des Programms Bescheid wissen, aber hoffentlich „dicht“ halten!!

Profitieren werden in diesem Jahr neben der „Herman van Veen Stiftung“ die „Lebenshilfe Gelderland“, die in diesem Jahr ihr 40 jähriges Jubiläum feiert!

Bei den Profiteuren geht es darum, benachteiligten Menschen in vielfältiger Form zu helfen. So werden Hans Werner Neske für die „Herman van Veen Stiftung“ und Günther Voss für die “Lebenshilfe Gelderland“ berichten, was mit dem Erlös des Galaabends geschehen wird.

Karten mit Platzwahl gibt es ab sofort bei der Vorverkaufsstelle

„Marketing Kevelaer“ 02832/122-162

Der Eintritt kostet 20 Euro +2 Euro Vorverkaufsgebühr.