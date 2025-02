Im ausverkauften Knoase-Saal feierten die Jeckinnen und Jecken Kappensitzung in Wetten

/ von Lisa Schweren

Die Gewinner der Kostümprämierung Foto: LS

Zweimal im Jahr verwandelt sich der Knoase-Saal in Wetten in eine Karnevalshochburg. Auch in diesem Jahr war der Saal wieder ausverkauft, als die Geselligen Vereine Wetten am Samstag, 15. Februar 2025, die erste Kappensitzung eröffneten. Ein zweites Mal laden sie auch am Samstag, 22. Februar 2025, noch einmal zur Kappensitzung ein.

Die Moderation des fünfstündigen Programms übernahm Wilfried „Peggy“ Hendricks. Unterstützt wurde er musikalisch von der Band „Jecken Five“. Gleich zu Beginn lud Hendricks das Publikum dazu ein, „das Gas stetig hochzuhalten“. Dies schaffte das Publikum auch mit guter Laune.

Den Anfang machte die Gruppe „Twails“, die in diesem Jahr ein letztes Mal auf den Kappensitzungen auftritt. Zu diesem Abschluss zeigten sie in drei Teilen ihr fiktives Festjahr des Jahres 2025.

Gestartet wird natürlich mit der Jahreshauptversammlung, auf der der Festkettenträger bei geheimer Wahl ausgesucht wird. Auch die Schnapsprobe bei Moosbur durfte nicht fehlen, schließlich musste der Kirmesschnaps ausgewählt werden.

Mit Kittelschürzen machten die Männer sich so auf den Weg, die Jeckinnen und Jecken durften das Abenteuer als Film auf der Leinwand nachverfolgen. Die Wahl fiel natürlich auf einen roten Schnaps, denn das ist die Farbe der „Twails“. Diese gaben auch eine Runde ihres „Kirmesschnapses“ an d…