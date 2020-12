Aktuelle Ereignisse und Meldungen von einem Parteitag, der am Wochenende in knapp 18 Kilometern Luftlinie stattfand, brachten mir eine bestimmte Erinnerung zurück. Leider muss ich da gar nicht weit in die Vergangenheit oder weitere Nachbarschaft zurückgehen. So kommt mir ein Rundgang wieder ins Gedächtnis, den ich an einem Frühjahrstag in 2019 unternahm. Ich lief damals durch die Ladestraße und sa…