Kaffeetrinken für den guten Zweck

Der Pfarrgemeinderat von St. Marien Kevelaer lädt am morgigen Freitag, 1. April 2022, gemeinsam mit dem Hilfswerk „MISEREOR“ zur Aktion „Coffee Stop“ ein. Das Prinzip: Es wird fairer Kaffee gekocht und gegen eine freiwillige Spende an Passant*innen durch Pastor Kauling und den Pfarrgemeinderat ausgeschenkt. Die Aktion findet an diesem Tag bundesweit in vielen deutschen Städten an den verschiedensten Orten – zu Hause, in Fußgängerzonen, bei der Arbeit, in Schulen oder in Vereinen – statt.

Mit dieser Aktion unterstützen die Kaffeetrinkenden Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Wer möchte, darf aber nicht nur spenden, sondern auch gerne mit Pastor Kauling oder den Pfarrgemeinderats-Mitgliedern ins Gespräch kommen.

In Kevelaer beginnt die Aktion um 5 Uhr morgens. Bis 7 Uhr befinden sich die Mitwirkenden am Kevelaerer Bahnhof, von 8.30 Uhr bis 11 Uhr stehen sie auf dem Peter-Plümpe-Platz und von 14 bis 16 Uhr auf dem Kapellenplatz. Wer kaffeetrinken, spenden und das eine oder andere Gespräch führen möchte, ist herzlich eingeladen.