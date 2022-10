Kävelse Lüj lädt zum Whiskey-Tasting ein

Whiskey in einer Bierbrauerei? Ja, das geht – und zwar mit gutem Recht, sagt Thomas Molderings, Inhaber der Kevelaerer Gaststätte „Kävelse Lüj“. „Ebenso wie beim Bier, wird auch für Whiskey Malz als Grundstoff benötigt. Dieses landwirtschaftliche Produkt hat in den vergangenen 5.000 Jahren keineswegs an Bedeutung verloren“, erklärt der Gastronom.

Um dies zu verdeutlichen, wird es am Samstag, 29. Oktober 2022, um 20 Uhr, ein Whiskey-Tasting in der Gaststätte an der Maasstraße 5 geben. Die Interessierten sollen eine Reise in die Welt des facettenreichen Getränks erleben.

„Heiko Naß, Autodidakt und passionierter Whiskey-Liebhaber- und -Kenner, führt an diesem Abend durch die „Jahreszeit der Obstreife“, kündigt Molderings an.

Eine Anmeldung ist erforderlich unter kaevelse@web.de oder Tel. 02832-1239437.