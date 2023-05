Der Busman Kävelse Kirmes

/ von Kevelaerer Blatt



Hast du den Böllerschuss gehört, Mechel?

Es geht wieder los. Na gut, am ersten Tag einmal über den Rummelplatz, um zu gucken, was es Neues gibt, ein Tütchen gebrannte Mandeln, das war es dann.

Wie oft erzählst du mir, in Kevelaer würden nur alte Leute wohnen. Dann musst du dir aber mal den Festzug am Samstag anschauen! So viele Kinder hast du im ganzen Jahr noch nicht auf einen Haufen gesehen. Und alle sind gut drauf und fröhlich dabei.

Und vorher die Parade auf dem Kapellenplatz mit dem Festkettenträger und allen Kevelaerer Vereinen und mit der ganzen Musik, das darfst du dir nicht entgehen lassen. Besonders das Fahnenschwenken hat es mir angetan. Wie die das so synchron hinkriegen, die Fesselung und Entfesselung des Heiligen Sebastianus.

Am Ende dann die ganzen Pferde und die Kutschen mit den Honoratioren.

Was für ein Festtag!

Ich persönlich freue mich aber schon besonders auf den Abend von Kirmesmontag. Da stelle ich mich noch mit den Leuten, die ich kenne, bei Stassen an die Ecke und trinke noch ein Bierchen. Und wenn es noch so schweineteuer sein mag, an einer Thüringer Bratwurst und einem Schaschlik mit dieser unverschämt leckeren Soße komme ich einfach nicht vorbei.

Die…