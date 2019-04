Reich an Erinnerungen ist ihr Leben, so reich, dass sie sogar vor einigen Jahren ein eigenes Buch zusammengestellt hat, und alles ist ihr noch so lebendig, als wäre es erst gestern gewesen. Wer Käthe Hartmann erlebt, kann nur noch staunen. Trotz ihrer nun vollen 100 Jahre wirkt sie fit wie ein Turnschuh und die Erinnerungen sprudeln nur so aus ihr heraus.