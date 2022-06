Am frühen Dienstagmorgen (21. Juni 2022) gegen 04:15 Uhr wurde den Einsatzkräften eine Rauchentwicklung im Bereich eines leerstehenden, ehemaligen Bauernhofs an der Kölner Straße gemeldet. Aus bislang unklarer Ursache war ein Knäuel aus Kabeln in einer dortigen Scheune in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Da nach jetzigem Kenntnisstand Brandstiftung nicht auszuschließen ist, erbittet die Kripo Goch Zeugenhinweise unter 02823 1080.