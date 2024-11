Kabarettist Wolfgang Trepper in Kevelaer

Wenn Kabarettist Wolfgang Trepper loslegt, gibt es kein Halten mehr. Er poltert und regt sich auf, analysiert Politiker und Fernsehmoderatoren, Serien und Fußballdramen – und natürlich Schlagertexte.

Für sein Publikum hat er sich wieder stundenlang vor die Glotze gesetzt, um einen schnellen Überblick zu geben, was man alles nicht sehen muss. So kriegen alle ihr Fett weg und ordentlich den Marsch geblasen, die es sich verdient haben – an Typen und Themen mangelt es da nicht.

Neben seiner brachialen Art kann Wolfgang Trepper aber auch die ganz leisen Töne. So erlebt der Besucher alles: Weinen vor Freude und Weinen vor Besinnlichkeit.

Besonders bekannt ist Wolfgang Trepper für seine Fähigkeit, aktuelle Ereignisse und gesellschaftliche Entwicklungen in seinen Programmen aufzugreifen.Mit seinem scharfen Blick für das Wesentliche und seinem unverwechselbaren Humor gelingt es ihm, die Zuschauer zum Lachen zu bringen und gleichzeitig zum Nachdenken anzuregen.

Seine Live-Programme sind nicht nur ein Fest für die Lachmuskeln, sondern auch eine Plattform für kritische Reflexion.

Am 10. November 2024 haben die Kevelaererinnen und Kevelaerer die Chance, sich selbst von Treppers Können zu überzeugen. Ab 19 Uhr führt er dann sein aktuelles Programm im Konzert- und Bühnenhaus auf. Im Vorverkauf kostet die Karte ab 28,50 Euro und an der Abendkasse 33,50 Euro.

Zu bekommen sind Karten inKevelaer beim Service-Center, Peter-Plümp-Platz 12, und telefonisch unter 02832 – 12 2152 oder online unter www.reservix.de.

Das ganze Programm von Kabarett unter’m Dach finden Sie hier.