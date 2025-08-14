Skaten, Sprayen und Spaß für alle „ K-Vibez “ -Festival in Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Freuen sich auf „K-Vibez“: Markus Bertino, Thomas Meyer, Vivienne Vesper und Max Lehnen (v. l.) Foto: LS

Wenn an der Hüls der Geruch von Sprayfarbe in der Luft liegt und man vom Skatepark her die Skateboards rollen hört, ist es soweit: Zum vierten Mal veranstaltet der Kevelaerer Skateverein (in diesem Jahr das erste Mal als „Skateaid Kevelaer e.V.“, das KB berichtete ) sein Skate- und Graffiti-Festival „K-Vibez“.

Am Samstag, 23. August, erwartet die Besucherinnen und Besucher zunächst mal viel Altbewährtes: ein Kinder-Skate-Wettbewerb, der „Grenzland Cup“, ein Skatewettbewerb für Profis und die Möglichkeit, professionellen Graffiti-Künstlerinnen und -Künstlern bei der Arbeit über die Schulter zu schauen.

In diesem Jahr dürfen die Künstlerinnen und Künstler sich wieder auf der Dreifachturnhalle, dem Schulkiosk und Teilen der Kroatenhalle verewigen. Markus Bertino, der selber auch Graffiti-Künstler ist, verspricht Größen der deutschen Graffiti-Szene für Kevelaer. Gestartet wird mit der Kunst bereits am Donnerstag, 21. August, fertig werden soll sie dann bis Sonntag, 24. August.

Wichtig sind Bertino während K-Vibez auch die freistehenden Wände, an denen jeder sich selbst mal ausprobieren darf. Damit will er gerne der jungen Generation „das Richtige“ beibringen. Nämlich nicht das Taggen auf Brücken und auf Zügen, sondern dass man „auch schöne Kunst machen kann“, wie er sagt.

„Wir wollen Vo…