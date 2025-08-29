Auf der Hüls wurde es wieder bunt „ K-Vibez “ -Festival 2025

/ von Lisa Schweren

Grafitti-Kunst auf der Dreifachturnhalle Fotos: LS

Mittlerweile gehört es schon fest in den Kevelaerer Kalender: Im Sommer wird auf der Hüls gesprayt, geskatet und gemeinsam gefeiert. Unter dem Namen „K-Vibez“ nahm der veranstaltende Verein „Skateaid Kevelaer e.V.“ die Besucherinnen und Besucher mit in oft missverstandene Szenen.

Am vergangenen Samstag wurde kurz gezittert, als es gegen 11 Uhr nass vom Himmel kam. Denn auf einer nassen Skatefläche kann kein Wettkampf stattfinden. Und für den Tag standen doch gleich drei Wettkämpfe auf dem Plan: der Kids-Contest, der „Grenzland Cup“ und ein Profi-Contest.

Doch das Wetter war gnädig und nach einem etwas längeren Schauer kam dann doch die Sonne wieder. Und die Skater lassen sich von so ein bisschen Regen nicht die Stimmung vermiesen. Schnell wurde der Skatepark wieder trocken gelegt und der Kids-Contest konnte weitergehen.

Neben den Skate-Contests, die viele interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer aller Altersstufen anzogen, gab es auch wieder Graffiti-Künstlerinnen und -Künstler zu bewundern. Diese waren zum Teil schon am Donnerstagabend gestartet und verschönerten nicht nur die Dreifachturnhalle, sondern auch den Schulkiosk und die Kroatenhalle.

Auch in diesem Jahr wurden wieder Kräne zur Unterstützung eingesetzt. Auf dem schwarzen Hintergrund der Dreifachturnhalle ents…