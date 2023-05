Am Montag wurde die Freibadesaison offiziell eröffnet Juwel in Kevelaerer Blau

/ von Franz Geib

Frank van de Locht aus Weeze (links) und Ralf van Mill aus Kevelaer genießen regelmäßig die tolle Freibad-Anlage. Foto: Franz Geib

Es dürfte viele Gründe für die Wasserratten aus der Marienstadt gegeben haben, warum sie am vergangenen Montag (15. Mai 2023) dem ersten Sprung ins Nass des Freibads entgegengefiebert haben. Das ständig zwischen 26 und 27 Grad warme Wasser in den Becken, das nahezu für Badewannenfeeling sorgt, die proper hergerichtete Anlage, die Beachclub-Feeling schafft, oder die vielen Spielmöglichkeiten, die Entspannung für die ganze Familie verheißen. Sei’s drum, am 15. Mai wurde das lange Warten der Schwimmer belohnt, die Freibadesaison in Kevelaer ist eröffnet!

„Pack die Badehose ein!“ hieß es am ersten Morgen vor allem für viele Frühschwimmer. Rund dreißig Unerschrockene, meist älteren Jahrgangs waren um Punkt zehn Uhr bei besten frühlingshaften Wetterbedingungen am Start, um in der Anlage an der Dondertstraße ihre Bahnen zu ziehen. So wie Frank van de Locht aus Weeze, der gerade ein Päuschen einlegt: „Ich gehe regelmäßig morgens schwimmen. Bis letzte Woche noch in der Halle, doch jetzt wieder hier, denn so eine Anlage findet man sonst nirgends. Tip top!“ Mit kräftigen Kraulzügen stößt Ralf van Mill aus Kevelaer zur kleinen Gesprächsrunde am Beckenrand. Er war jahrelang für den Kevelaerer Sportverein als Wasserballer aktiv und geht regelmäßig schwimmen, um sich weiter fit zu halten: „Dieses Freibad ist im Gegensatz zu früher ein echtes Juwel geworden.“ Der Kevelaerer erinnert noch an frühere Zeiten, als im Freibad Wassertemperaturen um 18/19 Grad herrschten, und genießt nunmehr die aktuellen 26/27 Grad des Wassers und das gesamte Ambiente: „Die Verantw…