Schülerinnen und Schüler durften ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben Juniorwahl am KvGG

/ von Lisa Schweren

Der Oberstufenraum wurde zum Wahllokal. Foto: LS

Am Sonntag, 23. Februar 2025, öffnen in Deutschland die Wahllokale zur Bundestagswahl 2025. Ein besonderes Wahllokal öffnete aber bereits am vergangenen Dienstag. Das Kardinal-von-Galen-Gymnasium führte die Juniorwahl des Vereins Kumulus e.V. aus Berlin durch.

Die Wahlplanung übernahm Sozialwissenschaftslehrer Steven Aerne. Unterstützt wurde er dabei von Wahlhelfenden aus der 9B. Während der Öffnungszeiten des Wahllokals im Oberstufenraum von 8 bis 12.50 Uhr übernahmen vier 4er-Gruppen die Rolle der Wahlhelfenden.

Jede und jeder der 417 wahlberechtigten Schülerinnen und Schüler hat im Vorfeld eine Wahlbescheinigung bekommen, die wie bei einer regulären Wahl bei den Wahlhelfenden abgegeben werden musste. Der Ausweis sollte ebenfalls vorgezeigt werden. Auch der Rest der Wahl lief genauso ab wie eine reguläre Wahl.

Die Wahlzettel waren auf den Wahlkreis Kleve ausgelegt und zeigten die gleichen Kandidaten und Parteien wie die Wahlzettel am kommenden Sonntag. Selbst die Wahlurne aus Pappe war so gesichert, dass sie erst zur Zählung der Stimmen geöffnet werden kann. In zwei Wahlkabinen gaben die Jugendlichen dann geheim ihre Stimmen ab.

„Die Schülerinnen und Schüler sollen ein Gefühl für den Wahlprozess bekommen“, so Aerne. Das fand auch Anklang bei den…