Junges Engagement im Kreis Kleve

Engagierte, Vereine, zivilgesellschaftliche Organisationen und Initiativen können noch bis zum 1. November 2025 einen Antrag auf Förderung im Rahmen des Landesprogramms „2.000 x 1.000 Euro für das Engagement“ stellen.

Dafür hat das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) auch in diesem Jahr insgesamt zwei Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Der Kreis Kleve erhielt aus dem Programm insgesamt 39.000 Euro Fördermittel für maximal 39 Projekte.

Nach dem Start im Frühjahr ist ein Großteil der Fördersumme mittlerweile abgerufen. Einige Projekte könnten aber noch von den Landesmitteln profitieren.

Förderfähig

Das diesjährige Thema des Förderprogramms lautet: „Engagiert in die Zukunft – junges Engagement fördern und neue Projekte gestalten“. Förderfähige Projekte können von den jungen Engagierten selbst geplant und durchgeführt werden.

Ebenso förderfähig sind beispielsweise Qualifizierungsangebote für die junge Generation oder auch Maßnahmen zur Begeisterung und Gewinnung junger Menschen für das Ehrenamt. Das offen gefasste Schwerpunktthema eröffnet Vereinen, Initiativen und Engagierten aus allen ehrenamtlichen Bereichen die Chance, von einer Förderung zu profitieren.

Erfolgreiche Projekte

Der Kreis Kleve hat unter anderem folgende Projekte im laufenden Jahr gefördert: Die Vereinsjugend eines Reitsportvereins hat einen Jugendraum neugestaltet. Ein Schwimmverein aus dem Kreis Kleve hat Jugendliche und junge Erwachsene zu Sporthelfern, Übungsleitern und Trainern fortgebildet. Und ein Sportverein hat unter Federführung der ehrenamtlich tätigen jugendlichen Trainer ein Jugendturnier ausgerichtet.

Antragsberechtigt sind neben Vereinen und Stiftungen auch Initiativen von Privatpersonen. Darin unterscheidet sich das Programm von anderen Förderprogrammen des Landes NRW. Förderfähig sind Projekte, die bis zum 31. Dezember 2025 durchgeführt und abgerechnet werden.

Weitere Informationen stellt das Land NRW online zur Verfügung: www.engagiert-in-nrw.de.

Die Registrierung und Antragstellung erfolgt über das Online-Portal www.förderung.nrw. Es gilt das sogenannte „Windhundprinzip“ der eingereichten Anträge. Die Antragsfrist endet am 1. November 2025.

Beim Kreis Kleve steht Timo Güdden, Büro des Landrats, als Ansprechperson zur Verfügung. Er ist telefonisch unter der Telefonnummer 02821 85-145 oder per E-Mail an pressestelle@kreis-kleve.de zu erreichen.