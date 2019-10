Junge Union besucht das neue Venga

Im neuen Hotelkomplex wird ebenfalls ein Venga Restaurant mit einziehen, dieses kennen bereits viele aus Kleve und Kempen. In Kempen eröffnete 2011 das erste Venga. Inhaberin Michaela Dahn freut sich bereits sehr auf Kevelaer: „Wir möchten für Jung und Alt eine lockere Atmosphäre bieten!“

Genau das vermittelt sie den Jung-Engagierten aus Kevelaer beim Besuch vor der Eröffnung. JU Vorsitzender Tim Pelzer sagt: „Wir freuen uns auf eine weitere Möglichkeit einfach und entspannt einen Cocktail zu trinken.“ Am 19. Oktober wird es ab 21 Uhr an der Hüls eine Eröffnungsparty geben. „Die Terrasse lädt bei Sonnenstrahlen sicherlich zu dem ein oder anderen Getränk in gemütlicher Runde ein, das wird eine Bereicherung für Kevelaer,“ meint Tobias Gruyters von der JU.