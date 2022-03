Im Niederrheinischen Museum kehrten die Musiker*innen zum Frühjahrskonzert ein Junge Streicher sorgten für Begeisterung

Die „Jungen Streicher“ gastierten im Niederrheinischen Museum. Foto: KB

„Das war mal wieder schön“, waren sich am Sonntag zahlreiche Besucher*innen einig nach dem Frühjahrskonzert des Niederrheinischen Jugendstreichorchesters, das die höchste Altersstufe der insgesamt drei Orchester der „Jungen Streicher Kevelaer“ repräsentiert. Im großen Saal des Niederrheinischen Museums in Kevelaer führten die insgesamt 21 Jugendlichen auf Violine, Bratsche, Cello und Kontrabass unter der Leitung von Thomas Brezinka Kompositionen von Georg Friedrich Händel (1685-1759), Joseph Haydn (1732-1809) und Benjamin Britten (1913-1976) auf.

„Es ist schön, dass wir alle wieder hier sind, denn das letzte Frühjahrskonzert ist schon drei Jahre her“, blickte Thomas Brezinka in seiner Begrüßung zurück. „Vor zwei Jahren begann genau an dem Tag, an dem wir unser Frühjahrskonzert geben wollten, der Lockdown, und im vergangenen Jahr konnten Konzerte ohnehin erst ab Juni wieder stattfinden. Jetzt hoffen wir, dass wir beim nächsten Mal auch alle wieder ohne Maske im Saal sein dürfen!“

Aus aktuellem Anlass begann das Konzert mit einer Aufführung der Nationalhymne der Ukraine, von dem der erste Satz „Shche ne vmerla Ukrainy i slava, i volia“ („Die Glanz und die Freiheit der Ukraine sind noch nicht untergegangen“) gerade in diesen Zeiten als starkes Zeichen der Hoffnung für die hart getroffene dortige Bevölkerung gilt.

Musikalischer Dialog

Das erste reguläre Werk war das fünfsätzige Concerto Grosso op. 6/1 von Georg Fr…